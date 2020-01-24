Фигурант пленок Трубы присутствовал на допросе, - адвокаты Порошенко

24 января, 2020, 15:59

Адвокаты Петра Порошенко Илья Новиков и Игорь Головань рассказали о 4-часовом допросе 5-го президента Украины относительно Минских договоренностей

Комментарии адвокатов Петра Порошенко Ильи Новикова и Игоря Голованя взяли корреспонденты Еспресо.TV

"В моей карьере немало абсурдных допросов, но этот был одним из самых абсурдных", - заявил адвокат Новиков.

"За сегодняшних 4 часов допроса я несколько сот раз слышал от следователя Корецкого: "Это ваша точка зрения", - рассказал господин Илья.

"На любое замечание меня и моего коллеги, что нарушается закон и происходит незаконная деятельность, мы слышали только одно: "Это Ваша точка зрения."

Новиков заяив, что убедился в том, что нет никакой заинтересованности ГБР в получении показов, позиции и свидетельств допрашиваемых.

Он отметил, что адвокаты неоднократно предлагали организовать полноценное общение со следствием для того, чтобы не прерываться на произвольные сроки.

"Их это не устраивает. Они хотят, чтобы раз в несколько дней перед ГБР собиралась толпа, чтобы были крики, и чтобы в течение нескольких часов мы отвечали на абсурдные вопросы", - пожаловался адвокат.

Новиков подтвердил журналистам, что допрос состоялся.

То, о чем говорил Порошенко, вопросы, которые ему ставились, вроде "Какое место в международном праве занимают Минские соглашения?" ,"Как вы это видите?" Всего было таких вопросов больше 300. Все похожи друг на друга", - рассказал Новиков.

Он добавил, что, по его мнению, с уходом Трубы не изменилась линия поведения ГБР.

"Те 16 производств, которы существуют и которые были заведены по заявлению Портнова, и которые, как мы сейчас знаем наверняка, направлялись Трубой по согласованию с президентом, и - как средство отвлечь Порошенко от других дел, - после отставки Трубы отношение к ним и способ действий по этим делам совсем не изменились", - поделился Новиков.

"Те договоренности, которые были озвучены на пленках летом, сейчас в январе 20-го остаются неизменными. С приходом Венедиктова в ГБР ничего не изменилось. Те считают, что смена руководства принесет что-то новое - ошибаются", - заявил адвокат.

Журналисты попросили адвокатов назвать фамилии следователей, которые делали допрос.

Адвокат Петра Порошенко Игорь Головань сообщил, что допрос осуществлял следователь Егоров. Как он сам сказал адвокатам, он является старшим группы. По информации адвокатов Петра Порошенко, в группе около десятка следователей, среди них - фигурант пленок Трубы Корецкий. Адвокат сообщил, что Корецкий тоже участвовал в допросе. По словам Голованя, сам Корецкий был фактически главным следственным на допросе, исправлял Егорова и задавал вопросы.

Все производства, происходящих здесь в Государственном бюро расследований абсолютно противоправные, заявил Головань и добавил, что следователи не выполняют решение суда, их обязывает рассмотреть вопрос о закрытии этих дел.