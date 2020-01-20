Адвокат Порошенко намерен провести экспертизу записи интервью следователя ГБР Корецкого
20 января, 2020, 18:22
Адвокат лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко Игорь Головань намерен осуществить фоноскопическую экспертизу записи интервью следователя ГБР Олега Корецкого, чтобы установить незаконное влияние на следствие экс-главы ГБР Романа Трубы и должностных лиц Офиса президента
Об этом адвокат сообщил на своей странице в Facebook.
"Кстати, сегодня из заявления Корецкого одному из телеканалов получено качественный образец его голоса, который будет использован при осуществлении международной фоноскопической экспертизы по опубликованных записям незаконного влияния на следствие со стороны Трубы и должностных лиц Офиса президента", - говорится в сообщении.
Напомним, что в понедельником, 20 января 2020 года, Петр Порошенко, отменив визит в Давос на экономический форум, посетил ГБР, чтобы получить повестки о вызове свидетеля в порядке, установленном УПК.
- Ранее сообщалось, что до 20 января Порошенко не получал никаких повесток .
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