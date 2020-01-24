Порошенко заявляет о прочитке его переписок ГБР и препятствовании международным визитам

24 января, 2020, 15:38

Об этом он сказал на брифинге после допроса в ГБР, передает Еспресо.TV .

"Я был вынужден отменить международный визит, чтобы прийти в ГБР. В Давосе у меня было запланировано ряд встреч. Я думаю, с высокой вероятностью, они мониторят мою переписку, увидели заказанные билетов и именно в этот день назначили допрос в качестве свидетеля", - сказал Порошенко.

Он официально обратился с просьбой допросить его по всем без исключения делам.

"Эти дела заведены из-за Портнова или отдельных депутатов из путинской 5 колонны. Мне пообещали 20 числа, что предоставят возможности и опросят по всем делам. Сегодня больше часа велась дискуссия о том, что они отказываются меня допрашивать. Им нужно шоу. Шоу пишут известные сценаристы "Сватов" или 95 квартала ", - сказал Порошенко.

Он сообщил, что фигуранты пленок "Трубу прорвало" участвовали сегодня в этих следственных действиях.

"Третья позиция, ужасно было слушать, что происходит по Минским договоренностям. Что значит первый, второй, третий пункт? Следователь прятал глаза и это был очень плохой спекталь. Должны были быть следственные действия по морякам. 27 января парламентская Ассамблея НАТО. Они назначили на 31 число вновь допрос. Единственное, для чего это делается, чтобы препятствовать международной деятельности ", - подытожил экс-президент.