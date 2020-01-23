В Китае разработали успешный метод лечения коронавируса
Об этом сообщает Dailymail.
Сообщается, что врачам удалось разработать успешный метод с использованием экстракорпорального насыщения крови кислородом.
Метод был успешно использован в Ухане, где в декабре была зафиксирована вспышка коронавируса нового типа. Благодаря насыщению крови кислородом удалось спасти 53-летнего мужчину, который находится в критическом состоянии. По словам медиков, после лечения состояние пациента стабилизировалось и продолжает улучшаться. Вскоре мужчину могут выписать из карантина.
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Ранее РБК-Украина писало, что количество больных в Китае пневмонией нового типа, вызванной коронавирусом, выросла до 617 человек .
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