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Espreso.tvОбществоВ Китае разработали успешный метод лечения коронавируса

В Китае разработали успешный метод лечения коронавируса

В Китае разработали успешный метод нового коронавируса пневмонии

Об этом сообщает Dailymail.

Сообщается, что врачам удалось разработать успешный метод с использованием экстракорпорального насыщения крови кислородом.

Метод был успешно использован в Ухане, где в декабре была зафиксирована вспышка коронавируса нового типа. Благодаря насыщению крови кислородом удалось спасти 53-летнего мужчину, который находится в критическом состоянии. По словам медиков, после лечения состояние пациента стабилизировалось и продолжает улучшаться. Вскоре мужчину могут выписать из карантина.

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Ранее РБК-Украина писало, что количество больных в Китае пневмонией нового типа, вызванной коронавирусом, выросла до 617 человек .

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