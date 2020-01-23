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Espreso.tvОбществоВ Австралии исчез пожарный самолет

В Австралии исчез пожарный самолет

23 января в австралийском штате Новый Южный Уэльс, где бушуют пожары, исчез пожарный самолет

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на пожарную службу Нового Южного Уэльса.

Наземные команды пожарных штата сообщили, что самолет мог разбиться. В его поисках участвуют несколько вертолетов.

"Связь была потеряна с большим авиатанкером, который работал в районе Сноуи Монаро", - рассказали пожарные.

Катаклизмы бушуют в Новом Южном Уэльсе весь январь.

  • После лесных пожаров в австралийских штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, наиболее сильно пострадавшие от лесных пожаров, начались долгожданные дожди, которые однако не смогли потушить пламя.
  • 19 января дожди вызвали масштабные пыльные бури
  • После пылевых бурь на юг континента пришел град аномально больших размеров.

 

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