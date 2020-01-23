В Австралии исчез пожарный самолет

23 января, 2020, 09:44

23 января в австралийском штате Новый Южный Уэльс, где бушуют пожары, исчез пожарный самолет

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на пожарную службу Нового Южного Уэльса.

Наземные команды пожарных штата сообщили, что самолет мог разбиться. В его поисках участвуют несколько вертолетов.

"Связь была потеряна с большим авиатанкером, который работал в районе Сноуи Монаро", - рассказали пожарные.

Катаклизмы бушуют в Новом Южном Уэльсе весь январь.

The NSW Rural Fire Service is investigating reports of a serious incident involving an aircraft in southern NSW this afternoon.

Contact was lost with a Large Air Tanker which was working in the Snowy Monaro area. #nswrfs #nswfires pic.twitter.com/i6u1mlZsZ0 - NSW RFS (@NSWRFS) January 23, 2020