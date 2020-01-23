В Австралии исчез пожарный самолет
23 января, 2020, 09:44
23 января в австралийском штате Новый Южный Уэльс, где бушуют пожары, исчез пожарный самолет
Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на пожарную службу Нового Южного Уэльса.
Наземные команды пожарных штата сообщили, что самолет мог разбиться. В его поисках участвуют несколько вертолетов.
"Связь была потеряна с большим авиатанкером, который работал в районе Сноуи Монаро", - рассказали пожарные.
Катаклизмы бушуют в Новом Южном Уэльсе весь январь.
The NSW Rural Fire Service is investigating reports of a serious incident involving an aircraft in southern NSW this afternoon.- NSW RFS (@NSWRFS) January 23, 2020
Contact was lost with a Large Air Tanker which was working in the Snowy Monaro area. #nswrfs #nswfires pic.twitter.com/i6u1mlZsZ0
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