Укрзализныця и Deutsche Bahn через несколько недель уточнят детали сотрудничества
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу немецкого концерна.
"В начале февраля 2020 года член правления компании, ответственный за вопросы инфраструктуры Рональд Пофалла и представители украинского правительства подпишут в Киеве меморандум взаимопонимания, в котором будут определены дальнейшие детали сотрудничества", - заявили в немецкой компании.
В концерне также напомнили, что накануне, в швейцарском Давосе было заключено соглашение, согласно которому "DB Engineering & Consulting", инженерно-консалтинговая компания Deutsche Bahn по вопросам инфраструктуры, мобильности и транспорта, будет консультировать и оказывать поддержку Украинской железной дороге в ближайшие несколько лет в предпринимательской и технической деятельности".
Дальнейшие детали сотрудничества, включая участие в вопросах оперативного управления, обсуждаются, добавили в компании.
- В четверг, 23 января на Украинском завтраке в Давосе премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство хочет передать компанию "Укрзализныця" (УЗ) в управление Deutsche Bahn.
- Между тем, о том, что специалисты Deutsche Bahn будут советниками в реформировании "Укрзализныци", заявил и украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий.
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