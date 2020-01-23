Укрзализныця и Deutsche Bahn через несколько недель уточнят детали сотрудничества

23 января, 2020, 20:01

Укрзализныця и Deutsche Bahn, подписавшие в Давосе соглашение о сотрудничестве, определят детали такого взаимодействия уже через несколько недель

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу немецкого концерна.

"В начале февраля 2020 года член правления компании, ответственный за вопросы инфраструктуры Рональд Пофалла и представители украинского правительства подпишут в Киеве меморандум взаимопонимания, в котором будут определены дальнейшие детали сотрудничества", - заявили в немецкой компании.

В концерне также напомнили, что накануне, в швейцарском Давосе было заключено соглашение, согласно которому "DB Engineering & Consulting", инженерно-консалтинговая компания Deutsche Bahn по вопросам инфраструктуры, мобильности и транспорта, будет консультировать и оказывать поддержку Украинской железной дороге в ближайшие несколько лет в предпринимательской и технической деятельности".

Дальнейшие детали сотрудничества, включая участие в вопросах оперативного управления, обсуждаются, добавили в компании.