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Espreso.tvМирСтроительство "Северного потока-2" задержится на два года, - Атлантический совет

Строительство "Северного потока-2" задержится на два года, - Атлантический совет

Директор Евразийского центра Атлантического совета США Джон Хербст заявил, что строительство российского газопровода "Северный поток-2" задержится на два года или даже больше

Об этом он сказал на форуме в Давосе, передает liga.net.

По его словам, этот проект дает России возможность шантажировать страны Восточной Европы, как она это делала несколько раз в прошлом.

Хербст заявил, что наибольшие риски для Украины в энергетическом секторе, по-прежнему связаны с усилиями Кремля политизировать вопрос газа. А наибольшая возможность - продолжать реформу в газовом секторе и модернизировать газотранспортную систему.

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