Строительство "Северного потока-2" задержится на два года, - Атлантический совет
23 января, 2020, 19:32
Директор Евразийского центра Атлантического совета США Джон Хербст заявил, что строительство российского газопровода "Северный поток-2" задержится на два года или даже больше
Об этом он сказал на форуме в Давосе, передает liga.net.
По его словам, этот проект дает России возможность шантажировать страны Восточной Европы, как она это делала несколько раз в прошлом.
Хербст заявил, что наибольшие риски для Украины в энергетическом секторе, по-прежнему связаны с усилиями Кремля политизировать вопрос газа. А наибольшая возможность - продолжать реформу в газовом секторе и модернизировать газотранспортную систему.
- Напомним, 11 января Ангела Меркель после встречи в Москве с Владимиром Путиным заявила, что проект "Северный поток-2" необходимо довести до конца .
- Кроме того, Ангела Меркель выразила несогласие с санкциями США против газопровода "Северный поток-2".
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