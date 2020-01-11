"Северный поток-2" надо довести до конца, - Меркель после встречи с Путиным
Об этом она заявила на пресс конференции в Москве, сообщает УНИАН.
"Мы также говорили, конечно же, о проекте" Северный поток-2 ". Он, благодаря новому европейскому законодательству, легитимирован, нам надо довести его до конца. Германия и другие европейские страны выигрывают от "Северного потока". "Северный поток-1" работает. "Северный поток-2" еще не готов. Все заинтересованы в диверсификации своих газовых поставок, но это очень важный проект", - сказала Меркель.
В свою очередь, Путин заявил, что в ходе переговоров были обсуждены вопросы, связанные с продолжением транзита российского газа через территорию Украины.
"Было отмечено важное значение достигнутых 31 декабря договоренностей между Газпромом и украинскими партнерами, согласно которым транзитные поставки будут осуществляться в течение следующих пяти лет", - сказал Путин.
Он отметил, что эти договоренности имеют взаимовыгодный и сбалансированный характер как для России, так и для Украины.
- Напомним, 11 января в Москве началась встреча российского президента Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель.
Читайте также
-
-
-
8 января, 2020 Ахтем Сеитаблаев: Снять "Киборгов" для меня было делом чести
-
6 января, 2020 Виталий Портников: Проблема в Украине, а не в Омане
-
Читайте также
-
-
8 января, 2020 Ахтем Сеитаблаев: Снять "Киборгов" для меня было делом чести
-
6 января, 2020 Виталий Портников: Проблема в Украине, а не в Омане