"Северный поток-2" надо довести до конца, - Меркель после встречи с Путиным

11 января, 2020, 18:47

Канцлер Германии Ангела Меркель после встречи в Москве с президентом России Владимиром Путиным заявила, что проект "Северный поток-2" необходимо довести до конца

Об этом она заявила на пресс конференции в Москве, сообщает УНИАН.

"Мы также говорили, конечно же, о проекте" Северный поток-2 ". Он, благодаря новому европейскому законодательству, легитимирован, нам надо довести его до конца. Германия и другие европейские страны выигрывают от "Северного потока". "Северный поток-1" работает. "Северный поток-2" еще не готов. Все заинтересованы в диверсификации своих газовых поставок, но это очень важный проект", - сказала Меркель.

В свою очередь, Путин заявил, что в ходе переговоров были обсуждены вопросы, связанные с продолжением транзита российского газа через территорию Украины.

"Было отмечено важное значение достигнутых 31 декабря договоренностей между Газпромом и украинскими партнерами, согласно которым транзитные поставки будут осуществляться в течение следующих пяти лет", - сказал Путин.

Он отметил, что эти договоренности имеют взаимовыгодный и сбалансированный характер как для России, так и для Украины.