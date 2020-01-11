Меркель раскритиковала США за санкции против "Северного потока-2"

11 января, 2020, 22:14

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила несогласие с санкциями США против газопровода "Северный поток-2"

Об этом Меркель заявила в Москве, после встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает РБК.

В частности, Меркель назвала "Северный поток-2" экономическим проектом и заявила, что, несмотря на санкции США, Германия по-прежнему поддерживает этот проект.

"Хочу повторить, что при всех политических противоречиях с США мы не считаем правильными экстерриториальные санкции, и поэтому мы поддерживаем этот проект, как и раньше", - сказала Меркель.

Путин в ответ сказал, что Россия ценит позицию Германии в отношении "Северного потока-2". Он отметил, что Россия сможет достроить проект самостоятельно, без привлечения партнеров. Президент РФ допустил, что сроки окончания строительства трубопровода могут быть смещены на несколько месяцев.

"Но в конце этого года или в начале следующего он заработает", - сказал Путин.