Меркель раскритиковала США за санкции против "Северного потока-2"
Об этом Меркель заявила в Москве, после встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает РБК.
В частности, Меркель назвала "Северный поток-2" экономическим проектом и заявила, что, несмотря на санкции США, Германия по-прежнему поддерживает этот проект.
"Хочу повторить, что при всех политических противоречиях с США мы не считаем правильными экстерриториальные санкции, и поэтому мы поддерживаем этот проект, как и раньше", - сказала Меркель.
Путин в ответ сказал, что Россия ценит позицию Германии в отношении "Северного потока-2". Он отметил, что Россия сможет достроить проект самостоятельно, без привлечения партнеров. Президент РФ допустил, что сроки окончания строительства трубопровода могут быть смещены на несколько месяцев.
"Но в конце этого года или в начале следующего он заработает", - сказал Путин.
- Напомним, 11 января Ангела Меркель после встречи в Москве с Владимиром Путиным заявила, что проект "Северный поток-2" необходимо довести до конца.
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