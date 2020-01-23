Смертельный вирус из Китая: обнаружили два случая во Вьетнаме

23 января, 2020, 19:01

Во Вьетнаме обнаружили два первых случая смертельного коронавируса из Китая

Об этом сообщает Vietnam news agency.

"Вечером 23 января заместитель министра здравоохранения Нгуен Труонг Сон присутствовал в больнице Чо Рэй, чтобы проверить состояние двух больных, у которых обнаружили вирус nCoV. Это китайцы - отец и сын. Отец приехал во Вьетнам из Уханя, через международный аэропорт Ной Бай", - говорится в сообщении.

Сейчас они находятся на лечении в госпитале Чорей города Хошимина на юге страны, их состояние оценивается как стабильное.

66-летний Ли Дин прибыл в Ханой 13 января и встретился со своим 28-летним сыном, который работает во Вьетнаме. Они вместе отправились в Хошимин. У отца лихорадка началась 17 января, а через три дня у сына появились такие же симптомы.