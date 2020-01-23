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Espreso.tvОбществоСмертельный вирус из Китая: обнаружили два случая во Вьетнаме

Смертельный вирус из Китая: обнаружили два случая во Вьетнаме

Во Вьетнаме обнаружили два первых случая смертельного коронавируса из Китая

Об этом сообщает Vietnam news agency.

"Вечером 23 января заместитель министра здравоохранения Нгуен Труонг Сон присутствовал в больнице Чо Рэй, чтобы проверить состояние двух больных, у которых обнаружили вирус nCoV. Это китайцы - отец и сын. Отец приехал во Вьетнам из Уханя, через международный аэропорт Ной Бай", - говорится в сообщении.

Сейчас они находятся на лечении в госпитале Чорей города Хошимина на юге страны, их состояние оценивается как стабильное.

66-летний Ли Дин прибыл в Ханой 13 января и встретился со своим 28-летним сыном, который работает во Вьетнаме. Они вместе отправились в Хошимин. У отца лихорадка началась 17 января, а через три дня у сына появились такие же симптомы.

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