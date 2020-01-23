"Манчестер Юнайтед" определился с будущим главного тренера
23 января, 2020, 14:09
Английский "Манчестер Юнайтед" не планирует увольнять главного тренера Уле-Гуннара Сульшера после позорного поражения от "Бернли"
Об этом сообщает Sky Sports .
22 января, в 24-м туре чемпионата Англии по футболу, в домашнем матче, "Манчестер Юнайтед" проиграл "Бернли" (0: 2), это худший результат команды по набранным очкам после 24 туров в XXI веке.
Однако руководство клуба не планирует увольнять главного тренера Оле-Гуннара Сульшера. На послематчевой пресс-конференции 46-летний норвежец заявил, что МЮ планирует усилить состав до закрытия январского трансферного окна.
После 24-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" имеет в активе 34 пункта и занимает пятое место в турнирной таблице и отстает от "Челси", который идет четвертым, на 6 очков.
- 23 января знаменитый футболист "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд назвал провальной трансферную политику клуба после поражения команды от "Барнли" в чемпионате Англии.
- 21 января стало известно, что польский нападающий итальянского "Милана" Кшиштоф Пйонтек может перейти в "Манчестер Юнайтед" .
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