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Espreso.tvСпорт"Манчестер Юнайтед" определился с будущим главного тренера

"Манчестер Юнайтед" определился с будущим главного тренера


фото: Reuters
Английский "Манчестер Юнайтед" не планирует увольнять главного тренера Уле-Гуннара Сульшера после позорного поражения от "Бернли"

Об этом сообщает Sky Sports .

22 января, в 24-м туре чемпионата Англии по футболу, в домашнем матче, "Манчестер Юнайтед" проиграл "Бернли" (0: 2), это худший результат команды по набранным очкам после 24 туров в XXI веке.

Однако руководство клуба не планирует увольнять главного тренера Оле-Гуннара Сульшера. На послематчевой пресс-конференции 46-летний норвежец заявил, что МЮ планирует усилить состав до закрытия январского трансферного окна.

После 24-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" имеет в активе 34 пункта и занимает пятое место в турнирной таблице и отстает от "Челси", который идет четвертым, на 6 очков.

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