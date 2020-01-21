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Espreso.tvСпортМЮ хочет купить лучшего бомбардира "Милана"

МЮ хочет купить лучшего бомбардира "Милана"


фото: Reuters
Польский нападающий итальянского "Милана" Кшиштоф Пйонтек может перейти в английский "Манчестер Юнайтед"

Об этом сообщает theathletic.

"Милан" заинтересован в продаже нападающего Кшиштофа Пйонтека, в услугах поляка заинтересован "Манчестер Юнайтед". Клуб уже контактировал с итальянцами, в течение последних нескольких недель. За игроком также следят другие английские клубы - "Тоттенхэм", "Астон Вилла" и "Ньюкасл".

"Милан" хочет продать лучшего бомбардира команды в прошлом сезоне, за 35 млн евро или отдать в аренду с обязательным правом выкупа.

В нынешнем сезоне 24-летний Пйонтек провел 19 матчей, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу. В турнирной таблице команда Стефано Пиола идет на восьмой позиции.

 

 

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