МЮ хочет купить лучшего бомбардира "Милана"
21 января, 2020, 17:55
Польский нападающий итальянского "Милана" Кшиштоф Пйонтек может перейти в английский "Манчестер Юнайтед"
Об этом сообщает theathletic.
"Милан" заинтересован в продаже нападающего Кшиштофа Пйонтека, в услугах поляка заинтересован "Манчестер Юнайтед". Клуб уже контактировал с итальянцами, в течение последних нескольких недель. За игроком также следят другие английские клубы - "Тоттенхэм", "Астон Вилла" и "Ньюкасл".
"Милан" хочет продать лучшего бомбардира команды в прошлом сезоне, за 35 млн евро или отдать в аренду с обязательным правом выкупа.
В нынешнем сезоне 24-летний Пйонтек провел 19 матчей, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу. В турнирной таблице команда Стефано Пиола идет на восьмой позиции.
- 15 января, в 1/8 финала Кубка Италии "Милан" уверенно победил феррарской СПАЛ со счетом 3: 0 и вышел в четвертьфинал турнира.
- 11 января шведский форвард Златан Ибрагимович забил первый гол после возвращения в "Милан" и помог своей команде победить "Кальяри" в чемпионата Италии.
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