МЮ хочет купить лучшего бомбардира "Милана"

21 января, 2020, 17:55

Польский нападающий итальянского "Милана" Кшиштоф Пйонтек может перейти в английский "Манчестер Юнайтед"

Об этом сообщает theathletic.

"Милан" заинтересован в продаже нападающего Кшиштофа Пйонтека, в услугах поляка заинтересован "Манчестер Юнайтед". Клуб уже контактировал с итальянцами, в течение последних нескольких недель. За игроком также следят другие английские клубы - "Тоттенхэм", "Астон Вилла" и "Ньюкасл".

"Милан" хочет продать лучшего бомбардира команды в прошлом сезоне, за 35 млн евро или отдать в аренду с обязательным правом выкупа.

В нынешнем сезоне 24-летний Пйонтек провел 19 матчей, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу. В турнирной таблице команда Стефано Пиола идет на восьмой позиции.