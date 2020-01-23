"Динамо" разгромило лучшую македонскую команду в товарищеском матче
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Киевляне быстро открыли счет в матче, Виталий Буяльский реализовал свой момент на 5-й минуте. Следующий гол был уже через две минуты, отличился капитан Сергей Сидорчук.
Точку в голах, в первом тайме, поставил датчанин Микель Дуелунд, легионер забил на 29-й минуте, и сделал счет для "Динамо" комфортным.
В конце встречи, киевлянам удалось забить еще один гол, Назарий Русин реализовал пенальти на 87-й минуте. "Вардар" из Северной Македонии уступил с неприличным счетом - 4:0.
Товарищеский матч
23 января
"Динамо" (Киев) - "Вардар" (Скопье) 4:0
Голы: Буяльский, 5, Сидорчук, 7, Дуелунд, 29 Русин, 87 (пен)
"Динамо": Бущан (Нещерет, 46), Караваев (где Пена, 46), мешкотно (Попов, 46), Кадар (Кендзера, 46), Вивчаренко (Миколенко, 46), Сидорчук (Шепелев, 46), Кадири (Цитаишвили , 46), Дуелунд (Шапаренко, 46), Пиварич (Шабанов, 46), Буяльский (Сирота, 46), Соль (Русин, 46)
- Напомним, 22 января нападающий "Динамо" Назарий Русин признался, что когда играл в аренде за "Зарю", мечтал об отставке тогдашнего тренера киевлян Александра Хацкевича.
- 22 января футболисты киевского "Динамо" за свой счет приобрели устройство , которое будет смягчать новые бутсы.
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