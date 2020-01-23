"Динамо" разгромило лучшую македонскую команду в товарищеском матче

23 января, 2020, 17:51

В товарищеском матче в рамках тренировочно-учебного сбора, "Динамо" победило "Вардар" со счетом 4:0

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Киевляне быстро открыли счет в матче, Виталий Буяльский реализовал свой момент на 5-й минуте. Следующий гол был уже через две минуты, отличился капитан Сергей Сидорчук.

Точку в голах, в первом тайме, поставил датчанин Микель Дуелунд, легионер забил на 29-й минуте, и сделал счет для "Динамо" комфортным.

В конце встречи, киевлянам удалось забить еще один гол, Назарий Русин реализовал пенальти на 87-й минуте. "Вардар" из Северной Македонии уступил с неприличным счетом - 4:0.

Товарищеский матч

23 января

"Динамо" (Киев) - "Вардар" (Скопье) 4:0

Голы: Буяльский, 5, Сидорчук, 7, Дуелунд, 29 Русин, 87 (пен)

"Динамо": Бущан (Нещерет, 46), Караваев (где Пена, 46), мешкотно (Попов, 46), Кадар (Кендзера, 46), Вивчаренко (Миколенко, 46), Сидорчук (Шепелев, 46), Кадири (Цитаишвили , 46), Дуелунд (Шапаренко, 46), Пиварич (Шабанов, 46), Буяльский (Сирота, 46), Соль (Русин, 46)