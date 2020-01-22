Форвард "Динамо" признался, что мечтал об увольнении Хацкевича

22 января, 2020, 14:23

Нападающий Назарий Русин признался, что когда играл в аренде за "Зарю", мечтал об отставке тогдашнего тренера "Динамо" Александра Хацкевича

Об этом сообщает Sportarena .

В зимнее трансферное окно нападающий Назарий Русин вернулся в "Динамо" с "Зари", где выступал на правах аренды, за плохих отношений с тогдашним главным тренером киевской команды Александр Хацкевич. Форвард рассказал, что мечтал об отставке белоруса.

"Это личное, наверное. У меня есть люди, которые мне не нравятся. Возможно, я Хацкевичу просто не понравился как футболист. Я помню матч с" Черноморцем ", когда я забил, но было 1: 1 по итогам. Затем был матч с "Аяксом", когда он поставил в основу упряжи, а мне дали в конце 5 минут. Мне было обидно, ведь Супряга только пришел и был травмирован. Когда Хацкевич ушел? Были радостные эмоции. Не мог поверить. Возможно, это некрасиво, но я этого ждал, очень ждал ", - рассказал Русин.

Под руководством Хацкевича Русин провел за "Динамо" 24 матча, но в основном выходил на замену, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.