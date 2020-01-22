Форвард "Динамо" признался, что мечтал об увольнении Хацкевича
Об этом сообщает Sportarena .
В зимнее трансферное окно нападающий Назарий Русин вернулся в "Динамо" с "Зари", где выступал на правах аренды, за плохих отношений с тогдашним главным тренером киевской команды Александр Хацкевич. Форвард рассказал, что мечтал об отставке белоруса.
"Это личное, наверное. У меня есть люди, которые мне не нравятся. Возможно, я Хацкевичу просто не понравился как футболист. Я помню матч с" Черноморцем ", когда я забил, но было 1: 1 по итогам. Затем был матч с "Аяксом", когда он поставил в основу упряжи, а мне дали в конце 5 минут. Мне было обидно, ведь Супряга только пришел и был травмирован. Когда Хацкевич ушел? Были радостные эмоции. Не мог поверить. Возможно, это некрасиво, но я этого ждал, очень ждал ", - рассказал Русин.
Под руководством Хацкевича Русин провел за "Динамо" 24 матча, но в основном выходил на замену, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.
- 20 декабря, стало известно, что нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин провалил допинг-тест после матча против шведского "Мальме" , и отстранен от футбольной деятельности.
- 21 декабря, из-за обвинений нападающего "Динамо" Артема Беседина в применении допинга, киевский клуб досрочно вернул форварда Назария Русина по аренде в "Заре".
Читайте также
-
19 января, 2020 Зарплаты топ-чиновников и конец эпохи бедности
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-
-
Читайте также
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-