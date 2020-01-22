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Espreso.tvСпортФутболисты "Динамо" скинулись деньгами на устройство для бутс

Футболисты "Динамо" скинулись деньгами на устройство для бутс


фото: fcdynamo.kiev.ua
Футболисты киевского "Динамо" за свой счет приобрели устройство, которое будет смягчать новые бутсы

Об этом сообщает iSport со ссылкой на официальный сайт киевского клуба.

Капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук рассказал, что на Новый год игроки столичной команды приобрели себе в подарок специальное устройство, которое смягчает футбольные бутсы.

"Мы скинулись всей командой и купили такую машинку на новый год. Впервые увидели такую машинку в какой-то передаче. Затем Кендзера сказал, что у них в сборной такую используют. Она нужна, чтобы бутсы легче "разбивались ", если они новые или кожаные. Если раньше, чтобы бутсы стали мягче, нужно было держать их за полчаса под горячей водой, то сейчас это все происходит под воздействием пара ", - рассказал Сидорчук.

  • Напомним, 22 января нападающий "Динамо" Назарий Русин признался, что когда играл в аренде за "Зарю", мечтал об отставке тогдашнего тренера киевлян Александра Хацкевича.
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