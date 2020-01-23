Коронавирус в Китае: Пекин закрывает "Запретный город"

23 января, 2020, 16:38

Власти Пекина закрывают для посещения музейный комплекс "Запретный город" после распространения в стране нового типа коронавируса

Об этом говорится в заявлении администрации музея.

Как сообщается, музейный комплекс будет закрыт с субботы, 25 января.

"В связи с необходимостью проведения работ по профилактике и контролю эпидемии нового типа коронавируса и чтобы не допустить перекрестной инфекции во время большого скопления людей, с 25 января музей Гугун будет закрыт", - говорится в сообщении.

Однако администрация не сообщает, когда именно вернется к работе музей. Для посетителей, которые уже купили билеты, будет организован их возврат.