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Espreso.tvОбществоКоронавирус в Китае: Пекин закрывает "Запретный город"

Коронавирус в Китае: Пекин закрывает "Запретный город"


фото: reuters
Власти Пекина закрывают для посещения музейный комплекс "Запретный город" после распространения в стране нового типа коронавируса

Об этом говорится в заявлении администрации музея.

Как сообщается, музейный комплекс будет закрыт с субботы, 25 января.

"В связи с необходимостью проведения работ по профилактике и контролю эпидемии нового типа коронавируса и чтобы не допустить перекрестной инфекции во время большого скопления людей, с 25 января музей Гугун будет закрыт", - говорится в сообщении.

Однако администрация не сообщает, когда именно вернется к работе музей. Для посетителей, которые уже купили билеты, будет организован их возврат.

  • Напомним, власти Китая решили приостановить все авиарейсы из двенадцатимиллионного города Ухань и железнодорожное сообщение в связи с распространением опасного штамма коронавируса.
  • Также в Китае ограничили въезд и выезд из города Хуанган, что в провинции Хубэй, в связи с распространением нового коронавируса пневмонии.
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