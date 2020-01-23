Коронавирус в Китае: Пекин закрывает "Запретный город"
23 января, 2020, 16:38
Власти Пекина закрывают для посещения музейный комплекс "Запретный город" после распространения в стране нового типа коронавируса
Об этом говорится в заявлении администрации музея.
Как сообщается, музейный комплекс будет закрыт с субботы, 25 января.
"В связи с необходимостью проведения работ по профилактике и контролю эпидемии нового типа коронавируса и чтобы не допустить перекрестной инфекции во время большого скопления людей, с 25 января музей Гугун будет закрыт", - говорится в сообщении.
Однако администрация не сообщает, когда именно вернется к работе музей. Для посетителей, которые уже купили билеты, будет организован их возврат.
- Напомним, власти Китая решили приостановить все авиарейсы из двенадцатимиллионного города Ухань и железнодорожное сообщение в связи с распространением опасного штамма коронавируса.
- Также в Китае ограничили въезд и выезд из города Хуанган, что в провинции Хубэй, в связи с распространением нового коронавируса пневмонии.
Читайте также
-
19 января, 2020 Зарплаты топ-чиновников и конец эпохи бедности
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-
-
Читайте также
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-