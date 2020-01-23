Гончарук анонсировал "уменьшение и упрощение" налоговой системы
23 января, 2020, 10:55
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство весной планирует существенные изменения в налоговое законодательство, чтобы сделать его более справедливым
Об этом он заявил во время Украинского завтрака в Давосе, передает ЭП.
"Мы имеем очень амбициозного президента и команду, которая требует изменения прямо сейчас. И поэтому все возможные реформы мы начинаем почти одновременно. Конечно, нам нужно пересмотреть систему налогообложения, мы это понимаем, нам нужно ее упростить, сделать более справедливой.
Весной мы планируем серьезные изменения в налоговое законодательство в сторону уменьшения и упрощения, но пока еще рано об этом говорить, архитектуру изменений мы презентуем позже", - подчеркнул Гончарук.
Также, по словам Гончарука, правительство планирует продолжать валютную либерализацию.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на полях Всемирного экономического форума в Давосе встретился с председателем правления и генеральным директором компании Cargill Inc. Дэвидом Макленнаном.
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