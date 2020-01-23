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Espreso.tvОбществоГончарук анонсировал "уменьшение и упрощение" налоговой системы

Гончарук анонсировал "уменьшение и упрощение" налоговой системы


фото: kmu.gov.ua
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство весной планирует существенные изменения в налоговое законодательство, чтобы сделать его более справедливым

Об этом он заявил во время Украинского завтрака в Давосе, передает ЭП.

"Мы имеем очень амбициозного президента и команду, которая требует изменения прямо сейчас. И поэтому все возможные реформы мы начинаем почти одновременно. Конечно, нам нужно пересмотреть систему налогообложения, мы это понимаем, нам нужно ее упростить, сделать более справедливой.

Весной мы планируем серьезные изменения в налоговое законодательство в сторону уменьшения и упрощения, но пока еще рано об этом говорить, архитектуру изменений мы презентуем позже", - подчеркнул Гончарук.

Также, по словам Гончарука, правительство планирует продолжать валютную либерализацию.

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