Гончарук анонсировал "уменьшение и упрощение" налоговой системы

23 января, 2020, 10:55

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство весной планирует существенные изменения в налоговое законодательство, чтобы сделать его более справедливым

Об этом он заявил во время Украинского завтрака в Давосе, передает ЭП.

"Мы имеем очень амбициозного президента и команду, которая требует изменения прямо сейчас. И поэтому все возможные реформы мы начинаем почти одновременно. Конечно, нам нужно пересмотреть систему налогообложения, мы это понимаем, нам нужно ее упростить, сделать более справедливой.

Весной мы планируем серьезные изменения в налоговое законодательство в сторону уменьшения и упрощения, но пока еще рано об этом говорить, архитектуру изменений мы презентуем позже", - подчеркнул Гончарук.

Также, по словам Гончарука, правительство планирует продолжать валютную либерализацию.