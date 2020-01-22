Зеленский провел первую встречу в Давосе
Об этом сообщает Офис президента.
"Очень приятно встретиться с одним из крупнейших инвесторов в аграрный сектор и аграрную логистику в Украине", - сказал президент.
Зеленский отметил, что в Украине запускается долгожданная земельная реформа, которая станет локомотивом роста аграрного сектора и экономики в целом.
"Мы будем рады сотрудничеству с Cargill Financial по запуску инструментов кредитования фермеров для увеличения урожайности и приобретения новой агротехники", - отметил он.
Стороны обсудили реформу железнодорожного сообщения. Зеленский рассказал, что сейчас идет активная реформа Укрзализныци, и Украина будет двигаться к прозрачности в этой области.
"В декабре 2019-го Кабинет Министров уже одобрил запуск пилотного проекта по допуску частных локомотивов на отдельные маршруты", - отметил он.
Президент отметил, что Украина хочет видеть больше инвестиций компании Cargill в переработку аграрной продукции.
"Мы действительно хотим бороться за каждого инвестора, особенно за инвесторов, которые находятся в Украине на постоянной основе. Мы готовы помогать, чем можем. Мы хотим увеличения инвестиций и готовим новые программы", - подчеркнул Зеленский.
Дэвид Макленнан напомнил, что Cargill Inc. вложила в Украину более полумиллиарда долларов, и отметил, что высоко ценит изменения, которые произошли с автоматизацией работы с инвесторами. Он также добавил, что инвесторы положительно оценивают движение Украины к прозрачности и активному сотрудничеству. Глава правления Cargill Inc. назвал "новым днем" нынешнюю политику в отношении инвестиций в Украину.
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