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Espreso.tvОбществоДело Шеремета: изменение меры пресечения Кузьменко перенесли на 3 февраля

Дело Шеремета: изменение меры пресечения Кузьменко перенесли на 3 февраля


фото: reuters
Суд по изменению меры пресечения подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко перенесли на 3 февраля

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Суд состоится в 15:00 3 февраля. Соответствующее решение принято после того, как прокурор выразил ходатайство о возможности истребовать материалы дела предварительного судебного заседания по избранию меры пресечения", - говорится в сообщении.

Начало заседания запланировано на 15:00.

Ранее сообщалось, что Печерский районный суд Киева перенес на 24 января заседание по изменению меры пресечения подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь.

  • Адвокат подозреваемого по делу Шеремета Яны Дугарь опубликовал выводы "специалистов-ученых по криминалистическим экспертизам", которые утверждают, что экспертизы, предоставленные стороной обвинения, не могут быть доказательствами в суде.

 
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