Дело Шеремета: изменение меры пресечения Кузьменко перенесли на 3 февраля
Об этом сообщает РБК-Украина.
"Суд состоится в 15:00 3 февраля. Соответствующее решение принято после того, как прокурор выразил ходатайство о возможности истребовать материалы дела предварительного судебного заседания по избранию меры пресечения", - говорится в сообщении.
Начало заседания запланировано на 15:00.
Ранее сообщалось, что Печерский районный суд Киева перенес на 24 января заседание по изменению меры пресечения подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь.
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Адвокат подозреваемого по делу Шеремета Яны Дугарь опубликовал выводы "специалистов-ученых по криминалистическим экспертизам", которые утверждают, что экспертизы, предоставленные стороной обвинения, не могут быть доказательствами в суде.
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