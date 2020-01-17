Дело Шеремета: суд перенес рассмотрение апелляции Дугарь
17 января, 2020, 15:26
Печерский районный суд Киева 24 января продолжит рассмотрение изменения меры пресечения Яне Дугарь - фигурантке дела об убийстве журналиста Павла Шеремета
Такое решение в среду объявил судья Роман Новак, сообщил корресподент Еспресо.TV.
Суд перенес избрании меры пресечения на 24 января, чтобы получить материалы дела, в котором ей применили меру пресечения и которая сейчас находится в Киевском апелляционном суде.
Начало заседания запланировано на 11:30.
- Адвокат подозреваемой по делу Шеремета Яны Дугарь опубликовал заключение "специалистов-ученых по криминалистическим экспертизам", которые утверждают, что экспертизы, предоставленные стороной обвинения, не могут быть доказательствами в суде.
Читайте также
-
-
13 января, 2020 Виталий Портников: Память - это тоже оружие
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти
Читайте также
-
13 января, 2020 Виталий Портников: Память - это тоже оружие
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ