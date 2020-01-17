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Espreso.tvОбществоДело Шеремета: суд перенес рассмотрение апелляции Дугарь

Дело Шеремета: суд перенес рассмотрение апелляции Дугарь


фото: lb.ua
Печерский районный суд Киева 24 января продолжит рассмотрение изменения меры пресечения Яне Дугарь - фигурантке дела об убийстве журналиста Павла Шеремета

Такое решение в среду объявил судья Роман Новак, сообщил корресподент Еспресо.TV.

Суд перенес избрании меры пресечения на 24 января, чтобы получить материалы дела, в котором ей применили меру пресечения и которая сейчас находится в Киевском апелляционном суде.

Начало заседания запланировано на 11:30.

  • Адвокат подозреваемой по делу Шеремета Яны Дугарь опубликовал заключение "специалистов-ученых по криминалистическим экспертизам", которые утверждают, что экспертизы, предоставленные стороной обвинения, не могут быть доказательствами в суде.
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