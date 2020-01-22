Власти Китая заявили об угрозе мутации и распространение смертельного вируса

22 января, 2020, 12:25

Заместитель госкомитета Китая по вопросам гигиены и здоровья Ли Бинь заявил об угрозе мутации и распространения нового коронавируса

Об этом сообщает ВВС .

Также возросло количество зарегистрированных случаев заболевания и смерти от вируса, сообщает Интерфакс.

"По состоянию на данный момент, число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 440, девять человек умерли", - заявил Ли Бинь.

Напомним, 21 января был зафиксирован первый случай заболевания коронавируса из Китая в США .

Американские ученые сообщили, что на разработку вакцины потребуется несколько месяцев .

Новый вирус уже распространился на Таиланд, Японию и Южную Корею, на Тайвань.

Ученые предполагают, что основным носителем вируса являются животные, но он может передаваться от человека к человеку. Он поражает дыхательную систему, желудочно-кишечный тракт или нервную систему, может вызвать бронхит и пневмонию.