Власти Китая заявили об угрозе мутации и распространение смертельного вируса
Об этом сообщает ВВС .
Также возросло количество зарегистрированных случаев заболевания и смерти от вируса, сообщает Интерфакс.
"По состоянию на данный момент, число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 440, девять человек умерли", - заявил Ли Бинь.
Напомним, 21 января был зафиксирован первый случай заболевания коронавируса из Китая в США .
Американские ученые сообщили, что на разработку вакцины потребуется несколько месяцев .
Новый вирус уже распространился на Таиланд, Японию и Южную Корею, на Тайвань.
Ученые предполагают, что основным носителем вируса являются животные, но он может передаваться от человека к человеку. Он поражает дыхательную систему, желудочно-кишечный тракт или нервную систему, может вызвать бронхит и пневмонию.
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