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Espreso.tvОбществоПервый случай заражения новым вирусом из Китая зарегистрирован в США - СМИ

Первый случай заражения новым вирусом из Китая зарегистрирован в США - СМИ

Американский центр контроля и профилактики заболеваний вскоре объявит, что первый случай коронавируса Ухана зарегистрирован в штате Вашингтон

Об этом сообщает CNN.

Источник сообщает о проведении брифинга для СМИ в ближайшее время.
Новый вирус, который был впервые идентифицирован в прошлом месяце в Ухане, Китай, заразил более 300 человек и убил шестерых, обнаружен уже в пяти странах - теперь, включая США.
 
Непонятно, давно ли этот человек ездил в Китай, где и как он заразился, и передал ли этот человек вирус кому-либо еще в США.
  • 21 января в Национальном институте здравоохранения США начали разработку вакцин от нового коронавируса, первые клинические исследования обещают через несколько месяцев.
 
 
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