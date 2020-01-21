Об этом сообщает CNN.

Источник сообщает о проведении брифинга для СМИ в ближайшее время.

Новый вирус, который был впервые идентифицирован в прошлом месяце в Ухане, Китай, заразил более 300 человек и убил шестерых, обнаружен уже в пяти странах - теперь, включая США.

Непонятно, давно ли этот человек ездил в Китай, где и как он заразился, и передал ли этот человек вирус кому-либо еще в США.