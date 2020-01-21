В CША начали работу над вакциной против нового вируса из Китая

21 января, 2020, 11:30

21 января в Национальном институте здравоохранения США начали разработку вакцин от нового коронавируса, первые клинические исследования обещают через несколько месяцев

Об этом сообщает "CNN".

"Национальный институт здравоохранения сейчас делает первые шаги на пути обретения вакцины", - сказал доктор Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных болезней.

Фаучи отметил, что прежде чем начнется первая фаза клинических испытаний, пройдет как минимум несколько месяцев. А на то, чтобы вакцина стала доступной и ею начали пользоваться, может потребоваться больше года.

Пневмония, вызванная новым коронавирусом, вспышка которого был впервые зафиксирована в декабре 2019 году в городе Ухань в Центральном Китае, распространяется по миру.

20 января Национальная комиссия по здравоохранению Китая впервые официально подтвердила, что инфекция может передаваться от человека к человеку.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает возможность объявить международную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в отношении вируса - как это было сделано со свиным гриппом и вирусом Эбола. Решение должны принять на заседании 22 января.

Новый коронавирус вызывает пневмонию и связанные с ней соответствующие симптомы - лихорадку, кашель, одышку и затрудненное дыхание