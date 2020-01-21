В CША начали работу над вакциной против нового вируса из Китая
Об этом сообщает "CNN".
"Национальный институт здравоохранения сейчас делает первые шаги на пути обретения вакцины", - сказал доктор Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных болезней.
Фаучи отметил, что прежде чем начнется первая фаза клинических испытаний, пройдет как минимум несколько месяцев. А на то, чтобы вакцина стала доступной и ею начали пользоваться, может потребоваться больше года.
Пневмония, вызванная новым коронавирусом, вспышка которого был впервые зафиксирована в декабре 2019 году в городе Ухань в Центральном Китае, распространяется по миру.
20 января Национальная комиссия по здравоохранению Китая впервые официально подтвердила, что инфекция может передаваться от человека к человеку.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает возможность объявить международную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в отношении вируса - как это было сделано со свиным гриппом и вирусом Эбола. Решение должны принять на заседании 22 января.
Новый коронавирус вызывает пневмонию и связанные с ней соответствующие симптомы - лихорадку, кашель, одышку и затрудненное дыхание
- Напомним, по состоянию на 21 января в Китае зафиксировано уже 4 смерти вследствие нового вируса, количество больных достигло более 200 человек.
- Кроме Китая, подтверждены случаи заражения в Таиланде, Японии и Южной Кореи .
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