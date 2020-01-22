В Минфине допустили завершения сотрудничества с МВФ в ближайшее время
22 января, 2020, 09:30
Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что следующая программа сотрудничества с МВФ может стать последней
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Программа МВФ, по которой мы достигли договоренностей на уровне менеджмента, обязательно нужна на три года. Но уже с ней, полностью ее выполнив, есть шанс випуститься с МВФ ", - заявила Маркарова.
- Напомним, в конце декабря 2019 премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что новый транш от Международного валютного фонда поступит в Украину в течение нескольких месяцев.
- В фонде отметили, что примут решение об очередной программе помощи Украине после выполнения всех предварительных условий.
Читайте также
-
19 января, 2020 Зарплаты топ-чиновников и конец эпохи бедности
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-
-
Читайте также
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-