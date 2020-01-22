В Минфине допустили завершения сотрудничества с МВФ в ближайшее время

22 января, 2020, 09:30

Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что следующая программа сотрудничества с МВФ может стать последней

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Программа МВФ, по которой мы достигли договоренностей на уровне менеджмента, обязательно нужна на три года. Но уже с ней, полностью ее выполнив, есть шанс випуститься с МВФ ", - заявила Маркарова.