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Espreso.tvОбществоВ Минфине допустили завершения сотрудничества с МВФ в ближайшее время

В Минфине допустили завершения сотрудничества с МВФ в ближайшее время


фото: reuters
Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что следующая программа сотрудничества с МВФ может стать последней

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Программа МВФ, по которой мы достигли договоренностей на уровне менеджмента, обязательно нужна на три года. Но уже с ней, полностью ее выполнив, есть шанс випуститься с МВФ ", - заявила Маркарова.

 

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