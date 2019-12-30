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Espreso.tvОбществоТранш МВФ поступит в Украину в ближайшие месяцы, - Гончарук

Транш МВФ поступит в Украину в ближайшие месяцы, - Гончарук

Новый транш от Международного валютного фонда поступит в Украину в течение нескольких месяцев, уверен премьер-министр Алексей Гончарук.

Об этом он заявил в интервью каналу "Украина 24".

По его словам, ничего не мешает поступлению денег от МВФ.

“Это абсолютно техническая работа, которая сейчас продолжается. Это вопрос нескольких месяцев, я не сомневаюсь, что мы эту техническую работу доведем до конца и проблем не будет”, - сказал премьер.

Также Гончарук отметил, что МВФ очень «демонизируют» через олигархические СМИ.

“Много слухов, разговоров, якобы они там высасывают ресурсы. На самом деле сотрудничество с МВФ - это о доверии, это о дешевых ресурсах ... Для нас стратегически важно получить такую долгосрочную программную работу с МВФ, потому что это очень авторитетная мировая организация, и это сигнал для инвесторов, что можно заходить в Украину, с одной стороны, с другой стороны — это возможность иметь дешевые ресурсы”, - отметил он.

 
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