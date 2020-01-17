МВФ рассмотрит программу сотрудничества с Украиной после выполнения предварительных условий - директор Фонда
17 января, 2020, 22:53
Международный валютный фонд примет решение по программе помощи после того, как Украина выполнит все предварительные условия
Об этом заявила главный исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева во время выступления в вашингтонском Институте Питерсона, передает РБК-Украина.
По ее словам, на данный момент представители МВФ продолжают взаимодействовать с Украиной.
"На рабочем уровне мы достигли соглашения с Украиной, в котором есть определенные условия, которые должны быть удовлетворены. Работа продолжается, представители продолжают взаимодействовать с Украиной. Как только эти условия будут выполнены, для нас наступит момент обратиться в Исполнительный совет", - сказала она .
Читайте также
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти
-
-
-
13 января, 2020 Виталий Портников: Память - это тоже оружие
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
Читайте также
-
-
-
13 января, 2020 Виталий Портников: Память - это тоже оружие