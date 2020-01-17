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Espreso.tvОбществоМВФ рассмотрит программу сотрудничества с Украиной после выполнения предварительных условий - директор Фонда

МВФ рассмотрит программу сотрудничества с Украиной после выполнения предварительных условий - директор Фонда


фото: 24 канал
Международный валютный фонд примет решение по программе помощи после того, как Украина выполнит все предварительные условия

Об этом заявила главный исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева во время выступления в вашингтонском Институте Питерсона, передает РБК-Украина.

По ее словам, на данный момент представители МВФ продолжают взаимодействовать с Украиной.

"На рабочем уровне мы достигли соглашения с Украиной, в котором есть определенные условия, которые должны быть удовлетворены. Работа продолжается, представители продолжают взаимодействовать с Украиной. Как только эти условия будут выполнены, для нас наступит момент обратиться в Исполнительный совет", - сказала она .

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