МВФ рассмотрит программу сотрудничества с Украиной после выполнения предварительных условий - директор Фонда

17 января, 2020, 22:53

Международный валютный фонд примет решение по программе помощи после того, как Украина выполнит все предварительные условия

Об этом заявила главный исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева во время выступления в вашингтонском Институте Питерсона, передает РБК-Украина.

По ее словам, на данный момент представители МВФ продолжают взаимодействовать с Украиной.

"На рабочем уровне мы достигли соглашения с Украиной, в котором есть определенные условия, которые должны быть удовлетворены. Работа продолжается, представители продолжают взаимодействовать с Украиной. Как только эти условия будут выполнены, для нас наступит момент обратиться в Исполнительный совет", - сказала она .