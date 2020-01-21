В Китае уже 4 человека умерли от нового вируса, передающегося от человека к человеку

21 января, 2020, 09:43

В Китае зафиксировано уже 4 смерти из-за нового вируса, вызывающего пневмонию и связанные с ней соответствующие симптомы - лихорадку, кашель, одышку и затрудненное дыхание

Об этом сообщает ВВС.

При этом власти КНР вопреки своим предыдущим заявлениям уже подтвердили, что вирус может передаваться от человека к человеку. Нацкомиссия по вопросам здравоохранения КНР сообщила, что именно таким образом заразились по меньшей мере два человека.

Всего по состоянию на 21 января в Китае официально зафиксированы 218 случаев заражения.

Вспышка заболевания связывают с рынком морепродуктов в городе Ухань провинции Хубэй, где также продавали живых животных - предполагают, что именно от них могли заразиться люди. По имеющимся данным, все инфицированные или жили в Ухане, или посещали город во время путешествий.

Кроме Китая, подтверждены случаи заражения в Таиланде, Японии и Южной Корее.

Впервые вирус был обнаружен в декабре 2020 года. Власти КНР на данный момент обеспокоены перспективой распространения вируса из-за того, что накануне Китайского нового года (25 января) граждане массово будут путешествовать по стране.

На 22 января запланировано экстренное заседание экспертов Всемирной организации здравоохранения по поводу возможной угрозы международной безопасности из-за нового вируса.