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Espreso.tvОбществоВ Китае из-за нового вируса умерли уже 9 человек

В Китае из-за нового вируса умерли уже 9 человек

По состоянию на утро среды, 22 января, от нового коронавируса в Китае умерли по меньшей мере 9 человек, еще 440 заболели

Об этом сообщает издание " Reuters ".

Национальная комиссия здравоохранения Китая заявила, что в среду 440 человек в 13 провинциях Китая были подтверждены заражением новым коронавирусом по состоянию на вторник с девятью смертельным исходом.

"Еще 2197 человек, которые контактировали с зараженными, были изолированы, 765 пока освобождены от наблюдения", - заявил журналистам заместитель председателя Национальной комиссии по здравоохранению Ли Бин, добавив, что уже есть доказательства того, что вирус распространялся воздушно-капельным путем.

Ли Бин успокаивает, что пока нет доказательств существования "суперпоширювачив" патогена.

Однако, генеральный директор Китайского центра контроля болезней Гао Фу рассказал, что новый коронавирус адаптируется и мутирует, что затрудняет попытки взять его вспышка под контроль.

Поскольку Китай пообещал усилить меры в больницах, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) должна была провести в среду экстренное совещание, чтобы определить, есть ли вспышка нового коронавируса глобальной чрезвычайной ситуацией для здоровья.

Вирус, возникший в центральном китайском городе Ухань в Хубэе конце прошлого года, распространился на китайские города, включая Пекин, Шанхай и Макао, а также США, Таиланд, Южную Корею, Японию и Тайвань.

Новый коронавирус вызывает пневмонию и связанные с ней соответствующие симптомы - лихорадку, кашель, одышку и затрудненное дыхание.

  • 21 января в Национальном институте здравоохранения США начали разработку вакцин от нового коронавируса, первые клинические исследования обещают через несколько месяцев.

     

     
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