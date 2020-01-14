Макгрегор вызвал на бой знаменитого боксера Пакьяо
Об этом сообщает ESPN.
Бывший чемпион UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в двух весовых категориях Конор МакГрегор, заявил о желании провести боксерский поединок с Мэнни Пакьяо и заверил, что станет чемпионом мира по боксу.
"Есть предложение подраться с Мэнни Пакьяо. Мы им предложили. Они думают. Говорят, что прямо сейчас не время. Но шанс, что бой состоится, очень хороший. Я бы мог боксировать с Полом Малиньяджи, но это неинтересно, я его легко нокаутирую. Но я точно буду еще боксировать. я завоюю титул чемпиона мира по боксу ", - пообещал Макгрегор.
18 января Макгрегор на турнире UFC в Лас-Вегасе встретится с американцем Дональдом Серроне.
Манни Пакьяо является чемпионом мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в полусреднем весе (до 66,7 кг). В общем филиппинец владел титулами в восьми весовых категориях, что является мировым рекордом.
Конор МакГрегор уже выходил в боксерский ринг в августе 2017 года и уступил нокаутом в десятом раунде американцу Флойду Мейвезеру.
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В октябре 2019 года после визита в Киев Конор МакГрегор похвастался в Instagram своей популярностью в Украине.
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