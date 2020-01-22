Последствия нокаута: сопернику Макгрегора понадобится на восстановление полгода

22 января, 2020, 13:45

Американскому бойцу смешанных единоборств Дональду Серроне после поражения нокаутом от ирландца Конора Макгрегора запретили проводить поединки на полгода

Об этом сообщает MMA Junkie .

Серроне запретят выходить в Октагон полгода, из-за травм полученные в поединке с Конором МакГрегором.

19 января ирландец за 40 сек. нокаутировал Серроне на турнире организации UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в Лас-Вегасе. Американец получил перелом носа и стенки орбиты глаза.

На счету 36-летнего Серроне 51 поединок в смешанных единоборствах, в которых он одержал 36 побед и потерпел 14 поражений, а еще один бой завершил вничью.