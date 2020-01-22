Последствия нокаута: сопернику Макгрегора понадобится на восстановление полгода
22 января, 2020, 13:45
Американскому бойцу смешанных единоборств Дональду Серроне после поражения нокаутом от ирландца Конора Макгрегора запретили проводить поединки на полгода
Об этом сообщает MMA Junkie .
Серроне запретят выходить в Октагон полгода, из-за травм полученные в поединке с Конором МакГрегором.
19 января ирландец за 40 сек. нокаутировал Серроне на турнире организации UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в Лас-Вегасе. Американец получил перелом носа и стенки орбиты глаза.
На счету 36-летнего Серроне 51 поединок в смешанных единоборствах, в которых он одержал 36 побед и потерпел 14 поражений, а еще один бой завершил вничью.
- 19 января Конор МакГрегор победил американца Дональда Серроне на турнире UFC 246 нокаутом в первом раунде.
- Позже Серроне госпитализировали после поражения от Макгрегора.
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