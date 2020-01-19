Соперника Макгрегора госпитализировали после нокаута

19 января, 2020, 09:27

Американского бойца смешанных единоборств Дональда Серроне госпитализировали после поражения нокаутом от ирландца Конора Макгрегора

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Боец UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) Дональд Серроне был экстренно госпитализирован в одну из больниц Лас-Вегаса после нокаута в первом раунде от бывшего чемпиона в двух дивизионах Конора Макгрегора на турнире UFC 246.

Американец не участвовал в послематчевой пресс-конференции.