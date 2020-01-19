 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортСоперника Макгрегора госпитализировали после нокаута

Соперника Макгрегора госпитализировали после нокаута


фото: REUTERS
Американского бойца смешанных единоборств Дональда Серроне госпитализировали после поражения нокаутом от ирландца Конора Макгрегора

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Боец UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) Дональд Серроне был экстренно госпитализирован в одну из больниц Лас-Вегаса после нокаута в первом раунде от бывшего чемпиона в двух дивизионах Конора Макгрегора на турнире UFC 246.

Американец не участвовал в послематчевой пресс-конференции.

 

  • 19 января Конор Макгрегор победил американца Дональда Серроне на турнире UFC 246 нокаутом в первом раунде.
  • Ирландский боец одолел Серроне за 40 секунд.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 января, 2020 воскресенье

18 января, 2020 суббота

больше новостей

19 января, 2020 воскресенье

18 января, 2020 суббота

17 января, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать