Соперника Макгрегора госпитализировали после нокаута
19 января, 2020, 09:27
Американского бойца смешанных единоборств Дональда Серроне госпитализировали после поражения нокаутом от ирландца Конора Макгрегора
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Боец UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) Дональд Серроне был экстренно госпитализирован в одну из больниц Лас-Вегаса после нокаута в первом раунде от бывшего чемпиона в двух дивизионах Конора Макгрегора на турнире UFC 246.
Американец не участвовал в послематчевой пресс-конференции.
- 19 января Конор Макгрегор победил американца Дональда Серроне на турнире UFC 246 нокаутом в первом раунде.
- Ирландский боец одолел Серроне за 40 секунд.
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