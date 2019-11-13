Неймар побывал на вечеринке с Месси и заявил, что хочет вернуться в "Барселону"
13 ноября, 2019, 12:31
Бразильский футболист ПСЖ Неймар посетил Барселону и заявил, что хочет вернуться в каталонский клуб
Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Неймар посетил Барселону, где побывал на вечеринке по случаю дня рождения жены уругвайского форварда "Барсы" Луиса Суареса. На празднике также присутствовал лидер каталонского клуба Лионель Месси. Во время вечеринки Неймар заявил, что по-прежнему хочет вернуться в "Барселону".
Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" в 2017 году за рекордные для мирового футбола 222 млн евро. Летом 2019 года испанский клуб пытался вернуть бразильца, но не смог договориться с парижанами.
Контракт 27-летнего Неймара с ПСЖ рассчитан до лета 2022 года.
- Напомним, 30 октября знаменитый бразильский футболист Ривалдо посоветовал Неймару покинуть французский ПСЖ, чтобы не загубить карьеру .
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