Обладатель "Золотого мяча" посоветовал Неймару бежать с ПСЖ

30 октября, 2019, 17:18

Знаменитый бразильский футболист Ривалдо посоветовал Неймару оставить французский ПСЖ, чтобы не погубить карьеру

Об этом сообщает Fox Sports.

Ривалдо считает, что его соотечественник Неймар должен оставить ПСЖ, чтобы стать лучшим футболистом мира.

"Я верю в Неймара, но ему нужно оставить ПСЖ. Поэтому он хотел пойти в этом сезоне. ПСЖ - отличный клуб, но не для игроков уровня Неймара. Во всем мире говорят о "Реале", "Барселоне", топ-клубах Англии и Германии. Он должен пойти в клуб чемпионов. Если он будет среди чемпионов, ему проще будет стать лучшим в мире. Ему нужно поступить как Роналдиньо, который ушел из ПСЖ в "Барселону" и стал лучшим", - посоветовал Ривалдо, который стал обладателем "Золотого мяча" в 1999 году.

Неймар играл за "Барселону" с 2013 до 2017 года, но перешел в ПСЖ за 222 млн евро и стал самым дорогим футболистом мира.