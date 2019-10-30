Обладатель "Золотого мяча" посоветовал Неймару бежать с ПСЖ
Об этом сообщает Fox Sports.
Ривалдо считает, что его соотечественник Неймар должен оставить ПСЖ, чтобы стать лучшим футболистом мира.
"Я верю в Неймара, но ему нужно оставить ПСЖ. Поэтому он хотел пойти в этом сезоне. ПСЖ - отличный клуб, но не для игроков уровня Неймара. Во всем мире говорят о "Реале", "Барселоне", топ-клубах Англии и Германии. Он должен пойти в клуб чемпионов. Если он будет среди чемпионов, ему проще будет стать лучшим в мире. Ему нужно поступить как Роналдиньо, который ушел из ПСЖ в "Барселону" и стал лучшим", - посоветовал Ривалдо, который стал обладателем "Золотого мяча" в 1999 году.
Неймар играл за "Барселону" с 2013 до 2017 года, но перешел в ПСЖ за 222 млн евро и стал самым дорогим футболистом мира.
- Напомним, во время летнего трансферного окна Неймар пытался оставить ПСЖ, однако потенциальные покупатели не смогли договориться с французским клубом по поводу стоимости бразильца.
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