"Бавария" предложила 25 млн евро за футболиста "Шахтера"
16 января, 2020, 11:06
Немецкая "Бавария" предложила "Шахтеру" 25 млн евро за бразильского защитника Додо
Об этом сообщает Goal .
Сейчас "Шахтер" не принимает предложение мюнхенского клуба и хочет получить за 21-летнего бразильца 30 млн евро.
В нынешнем сезоне Додо сыграл за "Шахтер" 17 матчей, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.
Сайт Transfermarkt оценивает стоимость бразильского защитника в 4 млн евро. Контракт Додо с "Шахтером" действует до лета 2022.
- Напомним, 15 января Додо попал в составленный УЕФА рейтинге молодых футболистов, которые в 2020 году способны удивить мир.
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