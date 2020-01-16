"Бавария" предложила 25 млн евро за футболиста "Шахтера"

16 января, 2020, 11:06

Немецкая "Бавария" предложила "Шахтеру" 25 млн евро за бразильского защитника Додо

Об этом сообщает Goal .

Сейчас "Шахтер" не принимает предложение мюнхенского клуба и хочет получить за 21-летнего бразильца 30 млн евро.

В нынешнем сезоне Додо сыграл за "Шахтер" 17 матчей, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

Сайт Transfermarkt оценивает стоимость бразильского защитника в 4 млн евро. Контракт Додо с "Шахтером" действует до лета 2022.