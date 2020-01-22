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Espreso.tvСпортМакгрегор назвал Трампа величайшим президентом США в истории

Макгрегор назвал Трампа величайшим президентом США в истории


фото: Reuters
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что считает президента США Дональда Трампа величайшим в истории

Запись с таким заявлением ирландец опубликовал в twitter.

Макгрегор отреагировал на пост Трампа, в котором он отметил снижение уровня бедности и безработицы среди афроамериканцев.

"Феноменальный президент! Вероятно, величайший в истории США. Во всяком случае, точно один из лучших. И ведь он стоит на плечах невероятных гигантов, которые были до него. Это нелегко", - написал Конор Макгрегор.

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