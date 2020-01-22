Макгрегор назвал Трампа величайшим президентом США в истории
Запись с таким заявлением ирландец опубликовал в twitter.
Макгрегор отреагировал на пост Трампа, в котором он отметил снижение уровня бедности и безработицы среди афроамериканцев.
"Феноменальный президент! Вероятно, величайший в истории США. Во всяком случае, точно один из лучших. И ведь он стоит на плечах невероятных гигантов, которые были до него. Это нелегко", - написал Конор Макгрегор.
Phenomenal President. Quite possibly the USA Most certainly one of them anyway, as he sits atop the shoulders of many amazing giants that came before him. No easy feet.
Early stages of term also.
Incredible.
Congrats and Happy Martin Luther King Jr. day America - Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) January 21, 2020
- 22 января промоутер Василия Ломаченко Боб Арум заявил, что хочет организовать поединок своего боксера американца Теренса Кроуфорда с Конором Макгрегором.
- 19 января Конор Макгрегор победил американца Дональда Серроне на турнире UFC 246 нокаутом в первом раунде.
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