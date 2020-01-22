Блохин спрогнозировал результат сборной Украины на Евро-2020
Об этом сообщает zbirna.com.
Бывший тренер национальной команды Украины Олег Блохин, который возглавлял сборную во время ЧМ-2006 и Евро-2012, вспомнил подготовку своих команд и сравнил с ситуацией Шевченко.
"Спарринги проводили в Австрии и Германии - сыграли с эстонцами, австрийцами, турками. На чемпионат Европы мы тоже были неплохо готовы, но там, в решающем матче, сказался другой фактор - сами знаете, какой. Да и группа у нас была такая, что попробуй из нее выйти - Франция, Англия, Швеция. Но мы были совсем рядом с плей-офф. Надеюсь, нынешней сборной Украины удастся пройти, как минимум, в стыковые матчи, а там уже будет видно", - рассказал специалист.
На Евро-2012 сборная Украины завершила групповой раунд на последней ступеньке, с 3 очками в активе. Команда победила шведов со счетом 2: 1, проиграла французам 2: 0 и уступила англичанам со счетом 1: 0 из-за ошибки арбитра.
В групповом раунде Евро-2020 украинцы сыграют против голландцев, австрийцев, еще один соперник будет известен весной.
- 22 января стало известно, что бывший защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук не верит, что Андрей Шевченко вернет форварда "Альбасете" Романа Зозулю в команду.
- Напомним, 19 января стало известно, что Роман Яремчук, который выступает за бельгийский "Гент", пропустит из-за травмы два-три месяца .
Читайте также
-
19 января, 2020 Зарплаты топ-чиновников и конец эпохи бедности
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-
-
Читайте также
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-