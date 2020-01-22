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Espreso.tvСпортБлохин спрогнозировал результат сборной Украины на Евро-2020

Блохин спрогнозировал результат сборной Украины на Евро-2020


фото: zbirna.com
Экс-тренер сборной Украины Олег Блохин верит в выход национальной команды из своей группы в финальной части чемпионата Европы по футболу

Об этом сообщает zbirna.com.

Бывший тренер национальной команды Украины Олег Блохин, который возглавлял сборную во время ЧМ-2006 и Евро-2012, вспомнил подготовку своих команд и сравнил с ситуацией Шевченко.

"Спарринги проводили в Австрии и Германии - сыграли с эстонцами, австрийцами, турками. На чемпионат Европы мы тоже были неплохо готовы, но там, в решающем матче, сказался другой фактор - сами знаете, какой. Да и группа у нас была такая, что попробуй из нее выйти - Франция, Англия, Швеция. Но мы были совсем рядом с плей-офф. Надеюсь, нынешней сборной Украины удастся пройти, как минимум, в стыковые матчи, а там уже будет видно", - рассказал специалист.

На Евро-2012 сборная Украины завершила групповой раунд на последней ступеньке, с 3 очками в активе. Команда победила шведов со счетом 2: 1, проиграла французам 2: 0 и уступила англичанам со счетом 1: 0 из-за ошибки арбитра.

В групповом раунде Евро-2020 украинцы сыграют против голландцев, австрийцев, еще один соперник будет известен весной.

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