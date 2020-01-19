Сборная Украины перед Евро-2020 потеряла основного форварда

19 января, 2020, 14:49

Футболист сборной Украины Роман Яремчук, который выступает за бельгийский "Гент", пропустит из-за травмы два-три месяца

Об этом сообщает NLH.

Яремчук из-за травмы ахиллова сухожилия пропустит два-три месяца. 19 января 24-летнему украинцу сделают операцию. Хирургическое вмешательство потребовалось из-за того, что футболиста беспокоило хроническое повреждение.

Главный тренер "Гента" Йессо Торуп надеется, что игрок восстановится к матчам плей-офф чемпионата Бельгии, который начнется после 30-го тура в апреле.

Роман Яремчук в нынешнем сезоне забил 17 голов и отдал 2 результативные передачи в 30 матчах за клуб.

На счету форварда 12 матчей и 5 голов за сборную Украины.