Сборная Украины перед Евро-2020 потеряла основного форварда
19 января, 2020, 14:49
Футболист сборной Украины Роман Яремчук, который выступает за бельгийский "Гент", пропустит из-за травмы два-три месяца
Об этом сообщает NLH.
Яремчук из-за травмы ахиллова сухожилия пропустит два-три месяца. 19 января 24-летнему украинцу сделают операцию. Хирургическое вмешательство потребовалось из-за того, что футболиста беспокоило хроническое повреждение.
Главный тренер "Гента" Йессо Торуп надеется, что игрок восстановится к матчам плей-офф чемпионата Бельгии, который начнется после 30-го тура в апреле.
Роман Яремчук в нынешнем сезоне забил 17 голов и отдал 2 результативные передачи в 30 матчах за клуб.
На счету форварда 12 матчей и 5 голов за сборную Украины.
- Напомним, 18 января Роман Яремчук пропустил матч чемпионата Бельгии против "Мускрона" из-за травмы.
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