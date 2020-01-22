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Espreso.tvСпортЭкс-футболист сборной Украины оценил шансы Зозули поехать на Евро-2020

Экс-футболист сборной Украины оценил шансы Зозули поехать на Евро-2020


фото: AFP
Бывший защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук не верит, что Андрей Шевченко вернет форварда "Альбасете" Романа Зозулю в команду

Об этом сообщает UA-Football .

По мнению Шевчука, в сборной Украины возникли проблемы на позиции форварда после травмы нападающего "Гента" Романа Яремчука и допингового скандала, в который попал Артем Беседин с "Динамо". Однако, он не верит, что главный тренер команды Андрей Шевченко вернет в команду Романа Зозулю и Евгения Селезнева, которые вызывались в сборную раньше.

"Беседин наверняка не сможет помочь сборной в течение некоторого времени из-за допингового скандала. Есть Евгений Селезнев, который неплохо играет в Турции, есть Роман Зозуля, который выступает в Испании. Однако вряд ли Шевченко будет их привлекать. Если покажет себя Назарий Русин в весенней части по "Динамо", возможно, его вызовут для пересмотра ", - сказал Шевчук.

Он считает, что заменить Яремчука в сборной Украины способен форвард "Шахтера" Жуниор Мораес.

"Да, есть еще Мораес. Если в" Шахтере "он хорошо адаптирован, то в сборной есть определенные сложности. Но со своим опытом он однозначно может заменить Яремчука. В ближайшем резерве не вижу никого, кто мог бы на позиции центрфорварда проявить себя, с учитывая тактику Андрея Шевченко. Это большая потеря ", - убежден Шевчук.

 

 

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