Известного баскетболиста НБА жестоко избили на автобане

21 января, 2020, 20:20

В сеть выложили ролик, на котором бывшего игрока НБА Делоне Веста жестоко избивают посреди дороги в Колумбии

Видео с избиением в twitter загрузила пользователь Measha.

"Я ехала в школу и была шокирована тем, как изменилось его жизнь после завершения карьеры в НБА", - написала она под роликом.

36-летний Делоне Вест провел 8 лет в НБА (2004-2012), он играл за "Бостон", "Сиэтл", "Кливленд", "Даллас". Профессиональную карьеру американец завершил в 2015 году.