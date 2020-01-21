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Espreso.tvСпортИзвестного баскетболиста НБА жестоко избили на автобане

Известного баскетболиста НБА жестоко избили на автобане


фото: nba.com
В сеть выложили ролик, на котором бывшего игрока НБА Делоне Веста жестоко избивают посреди дороги в Колумбии

Видео с избиением в twitter загрузила пользователь Measha.

"Я ехала в школу и была шокирована тем, как изменилось его жизнь после завершения карьеры в НБА", - написала она под роликом.

36-летний Делоне Вест провел 8 лет в НБА (2004-2012), он играл за "Бостон", "Сиэтл", "Кливленд", "Даллас". Профессиональную карьеру американец завершил в 2015 году.

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