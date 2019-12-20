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Espreso.tvСпортСкандал в хоккее: в Одессе во время матча тренер жестоко избил детей

Скандал в хоккее: в Одессе во время матча тренер жестоко избил детей


фото: Krivbass.City
Матч чемпионата Украины "Морские волки" - "Кривбасс" среди игроков 2008 года рождения прервался из-за массовой драки между юными хоккеистами, в которой принял участие и тренер Сергей Брага

Об этом сообщает ua-football.

Матч чемпионата Украины по хоккею между одесскими "Морскими волками" и "Кривбассом", среди игроков 2008 года рождения, стал скандальным после массовой драки, в которой принимали участие не только дети, но и тренер криворожской команды Сергей Брага.

Больше всего пострадал 11-летний голкипер Илья Бобров, у которого повреждения мягких тканей головного мозга с подозрением на сотрясение.

Представители "морских волков" направили жалобу в украинском молодежную хоккейную лигу. Также команда написала заявление в полицию с обвинением в сторону Браги.

 

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