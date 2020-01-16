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Espreso.tvСпортХоккеисты жестоко подрались в матче чемпионата Украины

Хоккеисты жестоко подрались в матче чемпионата Украины


фото: ukrinform.ua
В матче Украинской хоккейной лиги между игроками "Кременчуга" и "Днепра" произошла массовая драка

Об этом сообщает официальный youtube-канал Украинской хоккейной лиги.

В центральном матче 28-го тура УХЛ "Кременчуг" обыграл дома "Днепр" (Херсон) 3: 2 (основное время - 2: 2).

Встреча запомнилась массовой потасовкой, которая началась после атаки игроков херсонской команды.

В турнирной таблице чемпионата после 27 туров уверенно лидирует "Кременчуг", в активе которого 71 очко, на втором месте "Днепр" - 56 баллов.

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