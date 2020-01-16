Хоккеисты жестоко подрались в матче чемпионата Украины
16 января, 2020, 13:26
В матче Украинской хоккейной лиги между игроками "Кременчуга" и "Днепра" произошла массовая драка
Об этом сообщает официальный youtube-канал Украинской хоккейной лиги.
В центральном матче 28-го тура УХЛ "Кременчуг" обыграл дома "Днепр" (Херсон) 3: 2 (основное время - 2: 2).
Встреча запомнилась массовой потасовкой, которая началась после атаки игроков херсонской команды.
В турнирной таблице чемпионата после 27 туров уверенно лидирует "Кременчуг", в активе которого 71 очко, на втором месте "Днепр" - 56 баллов.
- 20 декабря 2019 матч чемпионата Украины "Морские волки" - "Кривбасс" среди игроков 2008 года рождения прервался из-за массовой драки между юными хоккеистами, в которой принял участие и тренер Сергей Брага.
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