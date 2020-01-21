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Espreso.tvОбществоВ ОРДЛО осудили латвийца на 10,5 года за "шпионаж"

В ОРДЛО осудили латвийца на 10,5 года за "шпионаж"

Только за декабрь на оккупированных территориях Донбасса незаконно схватили по меньшей мере 7 человек

Об этом в своем отчете сообщает благотворительный фонд Восток-SOS.

Оккупанты продолжают задерживать людей, которых обвиняют в шпионаже в пользу Украины, а иногда и иностранных государств.

Только за декабрь прошлого года на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей незаконно задержаны семь человек. Так, среди содержащихся в неволе есть гражданин Латвии Валентинс Веселовс. Ему вынесли "приговор" - лишение свободы сроком на 10 с половиной лет якобы за шпионаж.

Уже в январе в местных СМИ на оккупированной части Донбасса появилась информация о том, что оккупанты осудили на 12 с половиной лет жителя города Голубовки (старое название - Кировская). Его обвиняют в "госизмене".

 

 

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