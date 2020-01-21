В ОРДЛО осудили латвийца на 10,5 года за "шпионаж"
21 января, 2020, 22:51
Только за декабрь на оккупированных территориях Донбасса незаконно схватили по меньшей мере 7 человек
Об этом в своем отчете сообщает благотворительный фонд Восток-SOS.
Оккупанты продолжают задерживать людей, которых обвиняют в шпионаже в пользу Украины, а иногда и иностранных государств.
Только за декабрь прошлого года на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей незаконно задержаны семь человек. Так, среди содержащихся в неволе есть гражданин Латвии Валентинс Веселовс. Ему вынесли "приговор" - лишение свободы сроком на 10 с половиной лет якобы за шпионаж.
Уже в январе в местных СМИ на оккупированной части Донбасса появилась информация о том, что оккупанты осудили на 12 с половиной лет жителя города Голубовки (старое название - Кировская). Его обвиняют в "госизмене".
- Напомним, что в Службе безопасности Украины сообщили, что сегодня незаконно лишенными свободы на временно оккупированных территориях Донбасса считаются 184 человека.
- В то же время уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что 707 украинских граждан остались в тюрьмах на временно оккупированных территориях Донбасса.
Читайте также
-
19 января, 2020 Зарплаты топ-чиновников и конец эпохи бедности
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-
-
Читайте также
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-