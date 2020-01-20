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Espreso.tvОбществоВ ОРДЛО незаконно удерживают 184 человека, - СБУ

В ОРДЛО незаконно удерживают 184 человека, - СБУ

В Службе безопасности сообщили, что сегодня незаконно лишенными свободы на временно оккупированных территориях Донбасса считаются 184 человека

Об этом сообщает Радио Свобода .

"В рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, по данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, по состоянию на 20.01.2020 запрашиваются как незаконно лишенные свободы на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях - 184 человека", - говорится в сообщении.

  • 31 декабря обнародовали имена украинцев, содержащихся в так называемых "ЛДНР" после обмена пленными, который состоялся 29 декабря.
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