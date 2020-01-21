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Espreso.tvОбществоБольше 700 пленных находятся в ОРДЛО, - Денисова

Больше 700 пленных находятся в ОРДЛО, - Денисова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что 707 украинских граждан остались в тюрьмах на временно оккупированных территориях Донбасса

Об этом она написала на Facebook.

По ее словам, 386 заключенных были переданы украинской стороне с начала боевых действий на Донбассе для дальнейшего отбывания наказания. Сейчас 122 из них уже освобождены, поскольку срок наказания истек. В то же время, на подконтрольных территориях еще 707 граждан хотят быть переданы украинской стороне.

"На сегодняшний день получено 569 заявлений граждан и их родственников, а также ожидают передачи 138 человек с временно оккупированной территории Луганской области. Выразил надежду на дальнейшую помощь ОБСЕ в этом процессе, ведь это будет способствовать восстановлению нарушенных прав украинских граждан", - заявила она.

Денисова добавила, что некоторые заключенные все еще находятся в тюрьме, несмотря на то, что срок их наказания уже истек.

 

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