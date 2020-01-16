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Espreso.tvОбществоПневмония нового типа В Японии зафиксировали первый случай заражения неизвестным вирусом из Китая

Пневмония нового типа В Японии зафиксировали первый случай заражения неизвестным вирусом из Китая


фото: straitstimes
В Японии подтвержден первый в стране случай заражения вирусом пневмонии нового типа, вспышка которого произошла в Китае

Об этом сообщает Kyodo news со ссылкой на министерство здравоохранения Японии и правительственный источник.

"У мужчины из Китая выявлена положительная реакция, что является первым подтвержденным в Японии случаем заражения пневмонией, вызванной новым коронавирусом, который зафиксировали в Китае", - отмечается в публикации.

Речь идет о 30-летнего гражданина Китая, который проживает в соседней с Токио префектуре Канагава.

Как отмечается, 6 января мужчина вернулся в Японию из поездки в китайский город Ухань, где ранее было зафиксировано очаг распространения вируса.

Через несколько дней после возвращения в Японию он обратился в больницу с жалобами на состояние здоровья.

Врачи диагностировали у него пневмонию нового типа, и 10 января он был госпитализирован. Затем 15 января после прохождения курса лечения человек был выписан из больницы.

Пневмония, вызванная вирусом, который Всемирная организация здравоохранения признала новым коронавируса, инфицировала 41 человек в китайском Ухане. После заражения вирусом умер один человек.

Коронавирус обычно вызывает симптомы обычной простуды. Он распространяются через чихание, кашель или прямой контакт с зараженной лицом.

Министерство здравоохранения Японии призвало людей чаще мыть руки, полоскать горло и носить защитные маски в качестве меры пресечения.

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