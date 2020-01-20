В Южной Корее также зафиксировали случай новой пневмонии
Об этом сообщает CNA со ссылкой на Центр контроля и профилактики заболеваний Южной Кореи.
"Южная Корея сообщила в понедельник (20 января) о своем первом подтвержденном случае нового коронавируса, который сначала нашли в Китае", - говорится в публикации.
Как отмечается, речь идет о 35-летней женщине, которая прилетела из Уханя (Китай).
Китайские власти заявили, что новый коронавирус в стране распространился на большинство городов, поскольку количество пациентов увеличилось втрое, достигнув 200 . От болезни погибли уже трое граждан Китая .
Кроме того, его обнаружили у одной женщины в Таиланде, которая прилетела туда из Уханя, у жителя Японии, который также посещал этот город.
16 января в Японии также подтвердили первый в стране случай заражения вирусом пневмонии нового типа.
Коронавирус обычно вызывает симптомы обычной простуды. Он распространяются через чихание, кашель или прямой контакт с зараженным лицом.
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