В Южной Корее также зафиксировали случай новой пневмонии

20 января, 2020, 17:04

В Южной Корее впервые подтвердили случай заболевания неизвестной формой пневмонии, которую ранее обнаружили в Китае, Японии и Таиланде

Об этом сообщает CNA со ссылкой на Центр контроля и профилактики заболеваний Южной Кореи.

"Южная Корея сообщила в понедельник (20 января) о своем первом подтвержденном случае нового коронавируса, который сначала нашли в Китае", - говорится в публикации.

Как отмечается, речь идет о 35-летней женщине, которая прилетела из Уханя (Китай).

Китайские власти заявили, что новый коронавирус в стране распространился на большинство городов, поскольку количество пациентов увеличилось втрое, достигнув 200 . От болезни погибли уже трое граждан Китая .

Кроме того, его обнаружили у одной женщины в Таиланде, которая прилетела туда из Уханя, у жителя Японии, который также посещал этот город.

16 января в Японии также подтвердили первый в стране случай заражения вирусом пневмонии нового типа.

Коронавирус обычно вызывает симптомы обычной простуды. Он распространяются через чихание, кашель или прямой контакт с зараженным лицом.