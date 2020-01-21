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Espreso.tvОбществоУбийство из-за политики: ветеран застрелил приятеля из-за спора, кто лучше - Зеленский или Порошенко

Убийство из-за политики: ветеран застрелил приятеля из-за спора, кто лучше - Зеленский или Порошенко

Утром 20 января в результате пьяного спора 2-х ветеранов боевых действий, 49-летний застрелил 47-летнего из охотничьего оружия

Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Киевской области.

В полиции сообщают, что утром 20 января за нарушение Правил дорожного движения работники группы реагирования патрульной полиции в пгт. Иванков остановили машину. В салоне автомобиля полицейские обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением. Водитель авто - ветеран войны на Донбассе - признался работникам полиции, что он смертельно ранил своего знакомого и как раз в это время ехал в полицию.

Он рассказал, что вместе с приятелем, тоже ветераном, употреблял алкогольные напитки. У них возник спор, который перерос в стрельбу. Во время ссоры он из охотничьего оружия выстрелил в сторону товарища.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Иванковского отделения полиции, 49-летнего мужчину задержали. Как вещественное доказательство изъято орудие преступления - охотничье ружье без документов.

Тело 47-летнего погибшего направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Полиция устанавливает причины конфликта. Решается вопрос об объявлении подозрения злоумышленнику.

Позже пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович в комментарии "ФАКТАМ" рассказал, что спор двух мужчин произошел из-за политики.

"И 49-летний подозреваемый, и его жертва - оба ранее служили на Донбассе, оба участника боевых действий. Накануне они вместе выпивали. Потом в какой-то момент между ними разгорелась ссора. Мужчины начали спорить о том, какой из президентов Украины эффективнее - Петр Порошенко или Владимир Зеленский. Ссора не утихла и после того, как оба ветерана сели в автомобиль УАЗ и отправились домой. Один из них находился на заднем сиденье. Видимо, когда аргументов в споре больше не осталось, водитель притормозил, взял охотничье ружье, которое было у него в машине, и выстрелил в своего оппонента. Смерть наступила мгновенно", - сообщил Жукович".

  • Напомним, 18 января в Киеве за управление автомобилем в нетрезвом состоянии задержали бывшего начальника Департамента ГАИ Александра Ершова
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