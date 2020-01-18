В Киеве за вождение в нетрезвом состоянии задержали экс-начальника ГАИ

18 января, 2020, 22:10

В Киеве за управление автомобилем в нетрезвом состоянии задержали бывшего начальника Департамента ГАИ Александра Ершова

Об этом сообщает паблик Pittbull Kiev в facebook.

Активисты заметили, как водитель в нетрезвом состоянии садится за руль Range Rover у ночного заведения. Они вызвали полицию и поехали за автомобилем.

Активисты утверждают, что манера езды авто была неадекватной, а скорость местами превышала 100 км / ч в спальном районе, что создавало аварийные ситуации.

Когда водитель заметил, что за ним едет другой автомобиль, он остановился и вышел разобраться. Вскоре подъехали патрульные, которые заметили у водителя признаки алкогольного опьянения и решили его задержать.

Александр Ершов был заместителем начальника Департамента ГАИ и фактическим руководителем Госавтоинспекции в течение одного месяца в 2015 году.