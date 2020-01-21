Тренер "Вест Хэма" рассказал, что Ярмоленко не успеет восстановиться от травмы к матчу с "Ливерпулем"
21 января, 2020, 19:16
Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес рассказал, что Андрей Ярмоленко восстановится от травмы через три недели, а следовательно не поможет команде в матче против "Ливерпуля"
Об этом сообщает ua-football.com.
Главный тренер лондонского "Вест Хэма" Дэвид Мойес рассказал о ситуации с травмами в английской команде.
"У Фелипе Андерсена проблемы со спиной, он выбыл на срок около месяца. Форма Майкла Антонио близка к оптимальной, но он не сыграет завтра. Андрей Ярмоленко пропустит 3 недели из-за повреждения бедренной кости", - сказал специалист.
Украинский вингер получил травму в конце декабря, Ярмоленко пропустит ближайшие матчи "Вест Хэма" против "Лестера", "Ливерпуля" и "Брайтона", но должен восстановиться к матчу с "Манчестер Сити".
- 12 января английский "Вест Хэм" решил отдать украинского полузащитника Андрея Ярмоленко в аренду в зимнее трансферное окно.
- В конце декабря 2019 года Андрей Ярмоленко получил травму, из-за которой не будет играть до конца января .
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