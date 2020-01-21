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Espreso.tvСпортТренер "Вест Хэма" рассказал, что Ярмоленко не успеет восстановиться от травмы к матчу с "Ливерпулем"

Тренер "Вест Хэма" рассказал, что Ярмоленко не успеет восстановиться от травмы к матчу с "Ливерпулем"


фото: Reuters
Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес рассказал, что Андрей Ярмоленко восстановится от травмы через три недели, а следовательно не поможет команде в матче против "Ливерпуля"

Об этом сообщает ua-football.com.

Главный тренер лондонского "Вест Хэма" Дэвид Мойес рассказал о ситуации с травмами в английской команде.

"У Фелипе Андерсена проблемы со спиной, он выбыл на срок около месяца. Форма Майкла Антонио близка к оптимальной, но он не сыграет завтра. Андрей Ярмоленко пропустит 3 недели из-за повреждения бедренной кости", - сказал специалист.

Украинский вингер получил травму в конце декабря, Ярмоленко пропустит ближайшие матчи "Вест Хэма" против "Лестера", "Ливерпуля" и "Брайтона", но должен восстановиться к матчу с "Манчестер Сити".

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