"Вест Хэм" решил отправить Ярмоленко в аренду

12 января, 2020, 19:34

Английский "Вест Хэм" решил отдать украинского полузащитника Андрея Ярмоленко в аренду в зимнее трансферное окно

Об этом сообщает Sunday Mirror.

Лондонский клуб готов выслушать предложения по аренде украинца. Ярмоленко уже предложили другим английским клубам, поскольку новый главный тренер лондонцев Дэвид Мойес не видит его в составе команды.

"Вест Хэм" хочет, чтобы украинец проявил себя в другом клубе и повысил свою рыночную стоимость, чтобы в дальнейшем его выгоднее продать. Сейчас клуб просит за Ярмоленко 21 млн евро.

30-летний Андрей Ярмоленко в нынешнем сезоне сыграл за "Вест Хэм" 15 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.